В Единый государственный реестр юридических лиц 28 июля 2025 года внесли запись, указывающая на то, что ООО «Промсельхозинвест», как основное юридическое лицо, перешло в собственность государства.

До этого момента Арбитражный суд Москвы принял решение о передаче в пользу государства полных пакетов акций головных компаний, входящих в ГК «Главпродукт», а также имущества Леонида Смирнова, руководителя данной группы компаний. Причиной послужило обнаружение фактов вывода прибыли за границу в обход действующих российских контрсанкций.

15 октября 2024 года в соответствии с указом президента, несколько компаний, входящих в состав ГК «Главпродукт», были переданы во временное управление Росимущества.

Ранее политолог Сардарян заявил, что потеря Закавказья чревата проблемами на Северном Кавказе.