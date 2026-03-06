Арбитражный суд Подмосковья защитил интересы бюджета Химок и взыскал с подрядчика 4,5 млн руб.

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск МБУ «Объединенное городское хозяйство» городского округа Химки и обязал компанию ООО «Ариус» выплатить свыше 4,5 миллиона рублей. Средства взысканы в качестве обеспечения гарантийных обязательств по муниципальному контракту.

Как установлено в ходе разбирательства, подрядчик, занимавшийся благоустройством одной из общественных территорий, нарушил условия контракта. Компания не предоставила надлежащего обеспечения гарантийных обязательств — ни банковской гарантии, ни внесения денежных средств на счет заказчика. Нарушение было выявлено Контрольно-счетной палатой Химок в ходе проверки.

Суд напомнил, что требование об обеспечении гарантийных обязательств направлено на защиту интересов заказчика и бюджета от возможных рисков. Несоблюдение этого условия является законным основанием для взыскания суммы обеспечения в принудительном порядке.

