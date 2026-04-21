До 45,5 тыс. рублей обратно: новые правила вычета за образование

Как сообщает « Газета.Ru », россияне могут вернуть часть расходов на обучение через налоговый вычет — в отдельных случаях сумма возврата достигает 45,5 тыс. рублей. Эксперты поясняют, что механизм стал проще, а перечень получателей — шире.

Суть вычета в том, что государство компенсирует 13% от расходов на образование в пределах установленных лимитов. Например, если человек оплатил собственное обучение, учебу ребенка и дополнительные занятия для младшего, к расчету примут не всю сумму, а установленный максимум: до 150 тыс. рублей за себя и до 110 тыс. рублей на каждого ребенка. В результате можно вернуть десятки тысяч рублей.

Получить вычет разрешается не только за вуз. Подходят расходы на школы, детские сады, автошколы, языковые курсы и секции. Главное требование — у организации должна быть лицензия на образовательную деятельность.

Есть важные нюансы. За собственное обучение деньги возвращают при любой форме — очной или заочной. А вот если оплачивается учеба детей, братьев, сестер или супруга, учитывается только очная форма. При этом возраст обучающихся родственников не должен превышать 24 года.

С 2024 года правила упростили: теперь достаточно справки об оплате, которую выдает учебное заведение. В ряде случаев даже ее не нужно подавать — данные автоматически появляются в личном кабинете налогоплательщика.

Эксперты также напоминают: вычет действует только за тот год, в котором были оплачены услуги. Если лимит не выбран полностью, остаток не переносится на следующий период.

Ранее россиянам объяснили, кто может получить срочную пенсионную выплату.