Арбитражный суд Подмосковья защитил интересы муниципального предприятия и бюджета Лыткарино

Арбитражный суд Московской области вынес решение по делу о неосновательном обогащении на 1,5 млн рублей в Лыткарино. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Так, в суд поступил иск от муниципального предприятия «Лыткаринская теплосеть» к ООО «КрисДорСтрой» о расторжении дополнительных соглашений к договорам подряда и взыскании неосновательно полученных денежных средств.

Выяснилось, что подрядчик без оснований увеличил стоимость работ по модернизации теплосетей. При этом объемы работ сохранились на прежнем уровне. Кроме того, были выявлены нарушения принципов прозрачности, добросовестной конкуренции и эффективного расходования бюджетных средств.

Суд установил, что стоимость работ была увеличена незаконно, и признал недействительными дополнительные соглашения. Полученные по этим соглашениям денежные средства были признаны подлежащими возврату муниципальному предприятию.

