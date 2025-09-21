«Арена Химки» отмечает 17 лет с момента открытия

20 сентября 2025 года «Арена Химки» отпраздновала свой 17-й день рождения, момент, когда она стала значимой частью спортивной жизни города. Об этом рассказали в администрации городского округа.

Комплекс был построен на исторической локации вдоль берега канала имени Москвы. Еще в 1963 году Химкинский горсовет решил возвести стадион на 5 тыс. мест. Так появился «Новатор» — первый стадион в этом месте. Строительство современного спортивного комплекса началось в 2005 году.

На арене был открыт первый официальный матч 20 сентября 2008 года с поединком между командами «Химки» и «Сатурн». Именно в этот день считается началом истории «Арены Химки». За последние 17 лет на поле прошло более 517 матчей, и арена стала домом для любимых спортивных событий. Сегодня спорткомплекс принимает соревнования различного уровня — от городских до всероссийских. Трибуны стадиона могут вместить до 15 тысяч зрителей, и гости всегда ощущают атмосферу единства и поддержки.

