Арендовать электросети в Московской области можно будет по льготной стоимости

«Новый законопроект, который сегодня был представлен на утверждение в Мособлдуме, разработан в целях совершенствования надлежащей эксплуатации объектов электросетевого хозяйства. <…> Нас поддержали, закон сегодня принят в трех чтениях», — отметила глава ведомства Наталья Адигамова.