Арендовать электросети в Московской области можно будет по льготной стоимости
Фото: [Пресс-служба Минимущества МО]
Сетевые организации смогут арендовать электросети в Московской области по льготной стоимости, которая составит 1 рубль за погонный метр протяженности линии электропередачи или 1 единицу сооружения, здания или оборудования. С соответствующей инициативой выступило областное Минимущество.
«Новый законопроект, который сегодня был представлен на утверждение в Мособлдуме, разработан в целях совершенствования надлежащей эксплуатации объектов электросетевого хозяйства. <…> Нас поддержали, закон сегодня принят в трех чтениях», — отметила глава ведомства Наталья Адигамова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.