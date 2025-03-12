Арестанты из Петербурга пожаловались в суд на Минобороны

Фигуранты дел о вымогательстве из СИЗО обратились в суд, подав иски против Министерства обороны России. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Об исках рассказала глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в Telegram. По ее словам, жалобы зарегистрировали в Кировском районном суде. Поступили они от Алексея Попова и Андрея Шувалова — двух фигурантов дела о вымогательстве 1,3 млн рублей, отправленных в СИЗО в декабре 2024 года. Мужчины оказались не согласны, что в МО РФ им отказали в заключении контракта для службы на СВО.

«Предстоит рассмотреть административные дела, в которых временные жители следственных изоляторов не согласны, что их не берут на СВО», — подтвердила Дарья Лебедева.

Авторы исков заявили, что хотят из камеры на спецоперацию, чтобы «исполнить свой долг и ответить за свои ошибки» и даже якобы готовы отказаться от выплат. Однако в оборонном ведомстве отказали, так как не вправе брать на СВО желающих без согласования с правоохранительными и судебными органами.

Ранее адвокат ответила, собирается ли осужденная Елена Блиновская променять колонию на СВО.