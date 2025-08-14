Арестованное имущество актера Смольянинова пообещали продать, если он не выплатит долги

У актера Артура Смольянинова* в России арестовано имущество. Его продадут в том случае, если он не выплатит накопившиеся долги. Об этом сообщило РИА Новости.

По имеющимся данным, Смольянинов задолжал Федеральной службе судебных приставов 159,7 тыс. руб. В связи с этим приставы арестовали его автомобиль.

«Если должник не погасит задолженность в установленный срок, имущество будет передано для оценки и дальнейшей принудительной реализации в счет оплаты долга», — указали журналистам в ФСПП.

Вместе с тем в отношении артиста прекратили два исполнительных дела. Одно из них касалось более чем 100 тыс. руб. кредитов, его прекратили из-за невозможности установить место пребывания Смольянинова. Второе касалось 32 тыс., которые должны были быть с него в качестве штрафа. Это дело прекращено из-за банкротства.

Ранее сообщалось о приговоре суда дворнику из Перми. Его осудили за то, что он на протяжении дня носил с собой ручную осколочную гранату РГД-5, найденную в урне у выхода из торгово-развлекательного центра «Колизей Атриум». Ему назначили три года колонии общего режима.

* признан в РФ иноагентом, а также внесен в перечень террористов и экстремистов