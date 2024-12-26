Арестованному по обвинению в госизмене жителю Москвы грозит до 20 лет колонии
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Мещанский суд Москвы арестовал гражданина РФ по делу о госизмене. Об этом сообщается на сайте суда.
Известно, что фамилия арестованного – Чистяков. Подробная информация о нем не разглашается в связи с секретностью дела.
Отмечается, что по ст. 275 УК РФ (госизмена) обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
До этого Московский областной суд вынес приговор бывшему директору по качеству Луховицкого авиационного завода Михаилу Баранову.
Его обвинили в том, что он руководил преступной группировкой, которая крала запчасти к самолетам МиГ. Похищенное вместе с чертежами боевой авиатехники передавалось представителю одесского предприятия. Таким образом, Баранов помогал ВСУ ремонтировать технику.
Ранее сообщалось о том, что на Алтае работника общепита осудили на 20 лет за попытку отравить мобилизованных РФ.