Арестованному по обвинению в госизмене жителю Москвы грозит до 20 лет колонии

Мещанский суд Москвы арестовал гражданина РФ по делу о госизмене. Об этом сообщается на сайте суда.

Известно, что фамилия арестованного – Чистяков. Подробная информация о нем не разглашается в связи с секретностью дела.

Отмечается, что по ст. 275 УК РФ (госизмена) обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

До этого Московский областной суд вынес приговор бывшему директору по качеству Луховицкого авиационного завода Михаилу Баранову.

Его обвинили в том, что он руководил преступной группировкой, которая крала запчасти к самолетам МиГ. Похищенное вместе с чертежами боевой авиатехники передавалось представителю одесского предприятия. Таким образом, Баранов помогал ВСУ ремонтировать технику.

Ранее сообщалось о том, что на Алтае работника общепита осудили на 20 лет за попытку отравить мобилизованных РФ.