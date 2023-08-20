Арестович начал готовить украинцев к сдаче Харькова

Бывший советник президента Украины Алексей Арестович в очередной раз разорвал информационное пространство Украины, заявив, что Харьков, по сути, уже не так важен для страны и его по-любому придется оставить России.

По его словам, Харьков в условиях украинского конфликта давно стал своеобразным городом-тупиком. И когда военные действия закончатся, он не будет приносить Украине никакой пользы.

«Мы также сейчас говорим о необходимости переноса всех ВУЗов и научных центров города на западную Украину, потому что только там можно гарантировать относительное спокойствие», - заявил Арестович в стриме в соцсетях с украинским журналистом Алексеем Головановым.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что ВСУ не смогут при все желании удержать оборону на Харьковском направлении перед превосходящими и наступающими силами ВС РФ, и им придется оставить как сам Купянск, так и еще ряд ключевых населенных пунктов в Харьковской области.