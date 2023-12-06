Арестович обвинил главу ГУР Буданова в присвоении убийства Кивы в подмосковном пансионате

Ранее Главное управление разведки Украины официально заявило в своей причастности к ликвидации бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Одинцовском районе Московской области. Также украинские СМИ писали, что операция по убийству была разработана и совершена силовиками СБУ.

По словам Алексея Арестовича, Буданов и ГУР не имеют к произошедшему никакого отношения. А признание ведомства было сделано исключительно ради пиара. Со слов бывшего советника главы Офиса президента украины, убийство Или Кивы дело рук СБУ.

«Снова и снова вызывает удивление быстрая (слишком быстрая) реакция ГУР МОУ, которое «подтвердило ликвидацию Кивы». Попытки ГУР медийно перехватывать чужие заслуги, начиная с Крымского моста, давно вызывает у меня стойкое удивление», — написал Арестович в своем аккаунте в соцсетях.

Все произошло сегодня днем в среду, 6 декабря, в деревне Супонево в парке поблизости от одного из пансионатов. Как можно видеть на картинке, на месте работают оперативники СК, обследуют металлодетекторами территорию вокруг в поисках стрелкового оружия из которого был убит Кива. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело.

Ранее следственный комитет РФ опубликовал в своем аккаунте в соцсетях первые кадры расследования убийства в Одинцовском районе бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы.