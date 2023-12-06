Появилось первое видео с места убийства экс-депутата Рады Кивы в Подмосковье

Все произошло сегодня днем в среду, 6 декабря, в деревне Супонево в парке поблизости от одного из пансионатов. Как можно видеть на картинке, на месте работают оперативники СК, обследуют металлодетекторами территорию вокруг в поисках стрелкового оружия из которого был убит Кива.

Фото: [ скриншот с видео ]

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело. Ведется поиск убийц украинского политика.

Ранее сообщалось, что депутат Народного совета ЛНР Олег Попов погиб после подрыва автомобиля. Инцидент произошел неподалеку от луганского стадиона «Авангард».