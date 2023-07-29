Арестович появился на одном из эфиров с заклеенным глазом

Бывший советник президента Украины Алексей Арестович* предстал на стриме журналиста Юрия Романенко с подбитым левым глазом. Видео стрима выложено в сети.

Беседуя, Арестович вел себя немного отстраненно, все время прикладывал руку к голове. Что произошло с его глазом, собеседник журналиста пояснять не стал.

Ранее сообщалось, что бывший советник президента Украины Алексей Арестович в социальных сетях сравнил украинских военнослужащих с армией немецкого вермахта, чем вызвал гнев свидомых пользователей в сети.

* - внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов