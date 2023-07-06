«Прям в точку»: в Сети ответили на заявление Арестовича о ВСУ и вермахте
Арестович поразил россиян и украинцев, сравнив бойцов ВСУ с фашистами
Фото: [Социальные сети]
Бывший советник президента Украины Алексей Арестович* в социальных сетях сравнил украинских военнослужащих с армией немецкого вермахта.
Некоторые комментаторы возмутились словами политика. Кто-то же нашел данное сравнение вполне уместным.
«Леш, а сравнение ВСУ с армией вермахта — это прям в точку»; «Идейные наследники немецких нациков уже даже и не скрываются»; «Прекрасно ссылаться на вермахт и Роммеля. Это только зачаток увлечения нацизмом на Украине?»; «Сравнивать вермахт и вашу армию, мягко говоря, иронично», — пишут пользователи.
Также экс-советник выразил недовольство по отношению к политику Юрию Луценко, назвав его закомплексованным и несчастным. Именно так Арестович* охарактеризовал людей, которые «плохо к нему относятся», чем вызвал волну хейта от подписчиков.
«Аплодисменты! Циничный нарцисс куда круче, чем просто нарцисс», — отмечают юзеры.
Один из комментаторов заявил, что бывший советник Зеленского на этот раз «пробил дно».
«Сравнивать ВСУ с фашистской армией — это уже дно. На этом мог бы ты, звезда пляжа, остановиться», — уверен анонимный комментатор.
Ранее россияне объяснили «гениальность» бывшего советника Зеленского.
*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов