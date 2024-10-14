Арестович заявил о потере управления в подразделениях ВСУ в Курской области

Бывший советник президента Украины Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) высказал мнение о хаосе и утрате контроля в рядах Украинских вооруженных сил в Курской области. Этим он поделился в интервью с украинским журналистом Василием Головановым, передает «Лента.ру».

Арестович полагает, что украинским войскам следует отступить с позиций на территории Курской области. По его мнению, военнослужащим поставлена задача удержать позиции в российском регионе, несмотря на серьезные проблемы на «левом фланге».

«Если дронщики попадают в окружение, можете представить, какой там бардак и потеря управления. Дронщики обычно в глубине 3-5 километров от линии фронта. Если они оказались в окружении, (…) это означает полную потерю управления», — сказал он.

Ранее экс-советник Зеленского Арестович заявил, что вел бы такую же внешнюю политику, как и Путин.