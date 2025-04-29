Аргентинское правительство рассекретило и представило общественности архивы, содержащие информацию о нацистских деятелях, нашедших убежище в этой южноамериканской стране после окончания Второй мировой войны.

На официальном правительственном портале был размещен, в частности, отчет аргентинской разведки о Йозефе Менгеле, враче, печально известном своими бесчеловечными экспериментами над заключенными в нацистских концентрационных лагерях.

Согласно описанию опубликованного архива, сборник включает в себя более 1850 различных документов, организованных в семи отдельных досье.

На веб-сайте доступны материалы, относящиеся к Адольфу Эйхману, который был вывезен из Аргентины в результате операции, проведенной израильской разведкой, а также к Эдварду Рошману, надзирателю концлагеря, и Вальтеру Кучману, офицеру гестапо.

В марте глава аргентинского правительства Гильермо Франкос заявил, что президент Хавьер Милей отдал распоряжение о публикации документов, касающихся нацистов, бежавших в страну, в ответ на запрос американского сенатора.

После завершения Второй мировой войны значительное число нацистских преступников бежало в страны Южной Америки.

Ранее сообщалось, что французские власти не стали приглашать представителей РФ на празднование Дня Победы.