Аргентинское правительство опубликовало документы о скрывшихся нацистах
Аргентина рассекретила архивы о нацистах, укрывавшихся в стране
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Аргентинское правительство рассекретило и представило общественности архивы, содержащие информацию о нацистских деятелях, нашедших убежище в этой южноамериканской стране после окончания Второй мировой войны.
На официальном правительственном портале был размещен, в частности, отчет аргентинской разведки о Йозефе Менгеле, враче, печально известном своими бесчеловечными экспериментами над заключенными в нацистских концентрационных лагерях.
Согласно описанию опубликованного архива, сборник включает в себя более 1850 различных документов, организованных в семи отдельных досье.
На веб-сайте доступны материалы, относящиеся к Адольфу Эйхману, который был вывезен из Аргентины в результате операции, проведенной израильской разведкой, а также к Эдварду Рошману, надзирателю концлагеря, и Вальтеру Кучману, офицеру гестапо.
В марте глава аргентинского правительства Гильермо Франкос заявил, что президент Хавьер Милей отдал распоряжение о публикации документов, касающихся нацистов, бежавших в страну, в ответ на запрос американского сенатора.
После завершения Второй мировой войны значительное число нацистских преступников бежало в страны Южной Америки.
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