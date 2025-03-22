«Архангелы спецназа» предупредили о появлении в РФ диверсантов ВСУ в российской форме

В интернете появились снимки, на которых запечатлены военнослужащие 8-го полка сил специальных операций Вооруженных сил Украины, переодетые в форму российского спецназа. Эти фотографии были опубликованы в Телеграм-канале «Архангелы спецназа».

На фотографии можно заметить, что украинские диверсанты вооружены автоматами АК74, АК105 и АК12, которые были модифицированы. Их экипировка изготовлена в России.

Чтобы лучше скрыть свою личность, украинские военные, по информации военных корреспондентов, применяют российские шевроны и другие знаки различия, которые они смогли захватить в качестве трофеев.

«Украинские ДРГ из состава 8-го полка ССО ВСУ в очередной раз продемонстрировали свою способность мимикрировать (вплоть до мелочей) под подразделения специального назначения ВС РФ», — говорится в публикации.

Авторы канала уверены, что вся эта экипировка может быть использована украинскими военными для проведения в самое ближайшее время диверсионных операций в России.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили подкрепления ВСУ при попытке проникновения в район Суджи.