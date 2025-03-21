Украинцы пытаются пройти в Курскую область через леса, но их оперативно раскрывают. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию от военных группировки «Север».

Стало известно, что российские разведчики раскрывают украинские группировки диверсантов, которые пытаются пройти в Суджанский район Курской области через лесные массивы. Уже после раскрытия беспилотники и артиллерия РФ уничтожают диверсантов.

Напомним, что решающим переломом в обстановке и освобождении Курской области стало известно в начале марта текущего года: лишь с 8 по 14 марта российские вооруженные силы освободили 30 населенных пунктов, в том числе и Суджу.

Ранее стало известно, что ВС РФ освободили Степовое в Запорожской области.