Археологи нашли в подмосковной Верее личную печать офицера армии Наполеона

В Подмосковье нашли прикладную печать, предположительно принадлежавшую офицеру «Великой армии» Наполеона Луи фон Гаденштедту, который попал в плен в России осенью 1812 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу Института археологии РАН сообщил ТАСС .

Печать обнаружили археологи при спасательных раскопках на городище в Верейском кремле. Находка пролежала в земле около двух сотен лет. Она представляет из себя небольшой предмет из латуни. Он состоит из фигурной рукояти и овального щитка с изображением мужчины в военной форме. Также там есть литеры D, L и G.

Предположительную принадлежность печати определили по архивным документам. Лейтенант Луи фон Гаденштедт попал в плен во время осады Вереи войсками генерала Ивана Дорохова. Спустя два года военнослужащий французской армии, как и многие его соотечественники, вернулся на родину.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Зарайске во время проведения работ по благоустройству обнаружили бивни мамонта.