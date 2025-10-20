Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий совершил первое богослужение в храме Святителя Николая в Бутках

Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий совершил в храме Святителя Николая в Бутках свое первое Архиерейское Богослужение.

Храм, где прошло важное событие, находится в Серпухове на улице Чернышевского. Сначала на этом месте стояла деревянная церковь. В 1711 году был возведен каменный храм, который в настоящее время считается одним из старейших.

У храма длинная и интересная история. В 1930-х годах он был закрыт и частично разрушен. В настоящее время храм находится в стадии восстановления. Работы по его возрождению начались с 2000-х годов. Проект имеет важное значение для возрождения духовной жизни прихода и уважения исторического наследия. Десятки верующих, которые пришли на богослужение, подтвердили востребованность храма среди местного населения.

В 2025 году выполнены работы по обновлению церковной инфраструктуры. В январе на звоннице появились два главных колокола, которые были освящены. Колокола приобрели за деньги, которые собрали прихожане. В начале октября выполнили работы, направленные на обеспечение безопасности: смонтировали ограждения и перила.

На время переоборудования помещения в доме общины воскресная школа не работала. С сентября занятия были восстановлены, что имеет важное значение для духовно-нравственного воспитания молодых людей.

Как отметил архиепископ Аксий, храм, был долгое время лишь памятником прошлого, теперь обретает новую роль — он становится активным духовным центром, готовым поддерживать каждого верующего.

Храм Святителя Николая в Бутках становится не только местом исторической памяти, но и активным центром духовной жизни, молитвы и общинного единения. Архиепископ Аксий выразил уверенность, что храм будет служить источником духовной поддержки для всех верующих.

