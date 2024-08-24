Архитектор Хазанов объяснил важность окна между кухней и ванной в хрущевках

Окно между кухней и ванной в хрущевке является одним из наиболее загадочных архитектурных решений в массовой жилой застройке. В Сети данному интерьерному изыску можно найти множество объяснений разной степени достоверности. Архитектор Михаил Хазанов раскрыл свою версию данного приспособления. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По его словам, оно существует просто для того, чтобы видно было, что ванная занята.

Эксперт добавил, что вполне можно обосновать версию обоснованность, что окно служит в качестве источника света для борьбы с инфекциями. Так, инсоляция, то есть три часа прямого солнца убивает какую-то палочку.

Напомним, что во многих сталинках окно делали даже на улицу.

Ранее эксперт по недвижимости Наталья Перескокова спрогнозировала цены на аренду квартир в Москве.