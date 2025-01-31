Архитектор Машков пояснил ассоциации людей от вывесок на иностранных языках

По словам вице-президента Союза московских архитекторов Ильи Машкова, использование множества иностранных языков на наружных вывесках усиливает ощущение визуального мусора. Об этом сообщает «Крым 24».

Он уточнил, что, когда человек пробегает взглядом по фасаду, он должен считать информацию и получить понимание, что это за здание.

По мнению эксперта, для лучшего восприятия больше подходят хорошо читаемые, понятные для многих людей вывески.

Ранее сообщалось, что дорожники Подмосковья продолжают устранять незаконные граффити и рекламу.