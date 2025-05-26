Архитектор ответил Артемию Лебедеву на критику Новосибирска

Новосибирский архитектор Игорь Поповский ответил на критику Артемия Лебедева, признав, что у сибирской столицы действительно есть слабые места. Об этом пишет Om1 Новосибирск.

Главная проблема, по мнению Поповского, — не архитектура, а благоустройство и состояние дорог. Он уверен, что изменения могли бы повлиять на отношение к сибирскому миллионнику.

Также архитектор напомнил, что в Новосибирске есть современные здания, отмеченные в престижных конкурсах, но их восприятие портит неудобная городская среда.

Сравнивая Новосибирск с Красноярском, архитектор указал на разницу в возрасте и подходах к застройке. Красноярск, как и другие старые сибирские города, богаче историческими зданиями, тогда как Новосибирск формировался в XX веке с меняющимися градостроительными концепциями.

Поповский согласился с мнением Лебедева, что Красноярск выигрывает за счет более качественного благоустройства, частично связанного с подготовкой к Универсиаде. В качестве примера для улучшений он предложил обновить тротуары в центре Новосибирска, используя гранитное покрытие по московскому образцу.

Критику Лебедева архитектор предложил рассматривать не как приговор, а как сигнал для изменений.

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