Архитектурный раритет по цене однокомнатной квартиры продают в Подмосковье

В подмосковной Дубне продолжается уникальная торговая сделка — продажа бывшего здания вокзала станции Большая Волга, представляющего архитектурную ценность. После двух лет безуспешных попыток продажи РЖД радикально снизили цену на объект: с первоначальных 14 млн до 6,56 млн руб. Как пишет REGIONS, это сопоставимо со стоимостью однокомнатной квартиры в Московском регионе.

За указанную стоимость покупатель получит одноэтажный кирпичный особняк площадью 400 кв. м., построенный в 1949 году и выполненный в стиле провинциального неоклассицизма с элементами позднесталинской архитектуры. Здание сохранило характерные детали эпохи: декоративные пилястры, каннелюры, массивные карнизы, лепные «лопатки» и большие арочные проемы.

Однако за привлекательной ценой скрываются серьезные испытания. Объект находится в состоянии глубокого физического износа после многолетней эксплуатации и последующего запустения. Внутренние помещения и несущие конструкции требуют масштабного капитального ремонта, а инженерные системы — водоснабжение, электричество, отопление и канализация — полностью отсутствуют.

Кроме того, дополнительным условием является то, что земельный участок под зданием расположен в полосе отвода железной дороги и передается новому собственнику не в собственность, а в субаренду на условиях, установленных РЖД. Это инвестиция для тех, кто готов вложить значительные средства в реставрацию архитектурного наследия и обладает пониманием специфики работы с объектами железнодорожной инфраструктуры.

