Архив Минобороны предоставил доступ к банку данных «Память народа»

По информации администрации, к специалистам мог обратиться любой желающий. Уникальной возможностью воспользовались многие россияне, которые узнали о боевом пути и подвигах героев-фронтовиков своей семьи. Рабочее место сотрудников было организовано прямо посреди поля, однако это никак не влияло на работу. Прямой доступ к банку данных «Память народа» позволил найти ответы на многие вопросы. Рядом на стендах разместили исторические артефакты. Дети и взрослые изучали пулемет и винтовку. На передвижной выставке жителям и гостям Подольска рассказали о подвиге Подольских курсантов, о ночном таране Виктора Талалихина и деятельности Центральной женской снайперской школы.

«Центральный архив Минобороны в Подольске – это крупнейшее в мире хранилище архивных документов на бумажном носителе: 20 миллионов единиц хранения», — сказал начальник Центрального архива Минобороны Олег Панков.

Специалисты отдела кадров в рамках мероприятия рассказали, для какой цели создан архив ведомства, кто вправе работать в нем, как строится трудовой путь специалистов. Молодых подольчан пригласили освоить данную профессию.

Ранее сообщалось, что виртуальный музей памяти создается с активным участием жителей Химок.