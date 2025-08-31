Архив Минобороны предоставил доступ к банку данных «Память народа»
В Дубровицах на фестивале «Славянское подворье» работал архив Минобороны
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В подольских Дубровицах на фестивале «Славянское подворье» работал архив Минобороны, сообщила администрация городского округа Подольск.
По информации администрации, к специалистам мог обратиться любой желающий. Уникальной возможностью воспользовались многие россияне, которые узнали о боевом пути и подвигах героев-фронтовиков своей семьи. Рабочее место сотрудников было организовано прямо посреди поля, однако это никак не влияло на работу. Прямой доступ к банку данных «Память народа» позволил найти ответы на многие вопросы. Рядом на стендах разместили исторические артефакты. Дети и взрослые изучали пулемет и винтовку. На передвижной выставке жителям и гостям Подольска рассказали о подвиге Подольских курсантов, о ночном таране Виктора Талалихина и деятельности Центральной женской снайперской школы.
«Центральный архив Минобороны в Подольске – это крупнейшее в мире хранилище архивных документов на бумажном носителе: 20 миллионов единиц хранения», — сказал начальник Центрального архива Минобороны Олег Панков.
Специалисты отдела кадров в рамках мероприятия рассказали, для какой цели создан архив ведомства, кто вправе работать в нем, как строится трудовой путь специалистов. Молодых подольчан пригласили освоить данную профессию.
