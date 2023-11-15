Армения ищет новых партнеров для поставок оружия и боеприпасов

В ходе правительственного часа в парламенте Армении, премьер-министр Никол Пашинян заявил о необходимости поиска новых партнеров, способных осуществлять поставки оружия и боеприпасов в страну.

Об этом сообщает РИА Новости. По словам Пашиняна, старые партнеры, по объективным причинам, не могут обеспечить Армению необходимым военным оборудованием.

Пашинян подчеркнул, что страна сталкивается с ситуацией, когда традиционные поставщики оружия не в состоянии предоставить необходимое военное оборудование. Поэтому, он попросил старых партнеров «не обижаться».

Премьер-министр не уточнил конкретные объективные причины, приведшие к невозможности поставок. Тем не менее, заявление Пашиняна свидетельствует о стремлении Армении разнообразить и укрепить свои военные связи.