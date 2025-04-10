Армению обвинили в демонизации российских армян

Руководитель Alpha Media House Тигран Кочарян заявил, что в Армении демонизируют известных и имеющих вес в медиаполе армян, проживающих в России. Об этом пишет RT.

Антироссийские настроения в Армении, по мнению Кочаряна, создавались местной элитой, приближенной к власти. По его словам, все, что говорили видные армяне из России, автоматически считалось «плохим». Таким зачастую отказывали во въезде в Ереван, хотя они могли быть чистокровными выходцами «Хаястана».

Модератор сессии «Новые смыслы для развития евразийского медиапартнерства» и главред RT Маргарита Симоньян добавила, что она также является чистокровной армянкой, тем не менее, ей запретили въезд на родину из-за жизни и работы в России.

Напомним: в марте стало известно, что Армения запретила въезд главе Союза армян России Аре Абрамяну. Также в конце 2024 года в республику не пустили известного политолога армянского происхождения, прибывающего из РФ.