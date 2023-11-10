Армия Израиля обстреляла цели «Хезболлах» после атаки по военному посту

Армия обороны Израиля ответила на атаку по своему военному посту и обстреляла цели ливанского движения «Хезболлах». Об этом сообщает РИА Новости .

После пуска противотанковой ракеты по северному военному посту Израиля травмы получили трое военных, их госпитализировали. Затем на территорию Израиля из Ливана проникли несколько летательных аппарата, в результате падения которых травмы получили еще двое военных.

После атак на Израиль за последние сутки, в результате которых пострадали пять военных израильской армии, ЦАХАЛ нанес ответные удары. Сообщается, что израильская армия обстреляла территории ливанского движения «Хезболлах» в качестве ответных мер.