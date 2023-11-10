Армия Израиля обстреляла цели «Хезболлах» после атаки по военному посту
Фото: [©Стрингер/РИА Новости]
Армия обороны Израиля ответила на атаку по своему военному посту и обстреляла цели ливанского движения «Хезболлах». Об этом сообщает РИА Новости.
После пуска противотанковой ракеты по северному военному посту Израиля травмы получили трое военных, их госпитализировали. Затем на территорию Израиля из Ливана проникли несколько летательных аппарата, в результате падения которых травмы получили еще двое военных.
После атак на Израиль за последние сутки, в результате которых пострадали пять военных израильской армии, ЦАХАЛ нанес ответные удары. Сообщается, что израильская армия обстреляла территории ливанского движения «Хезболлах» в качестве ответных мер.