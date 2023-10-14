Армия Израиля рассказала, сколько заложников находится у ХАМАС в плену

Радикальное палестинское движение ХАМАС удерживает у себя в плену более 120 мирных граждан, проинформировали в пресс-служб ЦАХАЛ в субботу, 14 октября.

Как утверждается в сообщении ведомства в аккаунте в соцсети Х, все мирные граждане находятся у боевиков в качестве заложников.

«Более 120 гражданских находятся в заложниках террористической организации ХАМАС в секторе Газа», - отмечает армия Израиля.

При этом ранее в различных СМИ фигурировала информация, что в плену у ХАМАС содержатся, по разным данным, не менее 150 израильтян. Однако точных данных сколько среди заложников ХАМАС гражданских лиц и военнослужащих - не приводилось.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на сотни.

Ранее сообщалось, что журналисты федерального российского телеканала попали под обстрел ХАМАС.