Армия Израиля сообщила о ликвидации нескольких бойцов ХАМАС

Израильская армия сообщила, что за прошедшие несколько часов были ликвидированы несколько бойцов ХАМАС. Подробности приводит РИА Новости 4 декабря.

По данным издания, трое палестинских бойцов движения ХАМАС были ликвидированы в секторе Газа в понедельник. В военных был направлен беспилотник, который и нанес смертельный удар.

Также в заявлении ЦАХАЛ говорится о том, что бойцы движения открыли огонь, в связи с чем израильская армия открыла ответный огонь и убила двоих. Также армия Израиля рассказала и о еще одном инциденте, в результате были уничтожены три боевика.