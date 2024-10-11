Армия России эвакуировала первую группу гражданских из Угледара
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Армия России организовала эвакуацию первой группы гражданских лиц из освобожденного Угледара, как сообщил ТАСС, люди были перемещены в безопасный район и получили необходимую медицинскую помощь.
На данный момент гражданам ничего не угрожает. Количество эвакуированных остается неизвестным, и Министерство обороны России пока что не предоставило комментариев по этому поводу.
Граждане, прибывшие из Угледара, выражали благодарность за оказанную помощь и возможность покинуть опасную зону.
Сейчас рассматриваются варианты дальнейшего размещения эвакуированных, чтобы обеспечить им комфортные условия проживания в безопасной атмосфере.
Ранее сообщалось, что в оставшемся в Угледаре мирном населении оказались дети.