Армия России одним метким ракетным ударом уничтожила штаб бригады ВСУ в ДНР

Минобороны России проинформировало о последних новостях с передовой в зоне спецоперации на Украине. Как сообщили в оборонном ведомстве, в результате ракетного удара ликвидирован 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, располагавшийся на оккупированной украинскими боевиками территории Донецкой народной республики.