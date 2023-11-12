Армия России одним метким ракетным ударом уничтожила штаб бригады ВСУ в ДНР
Фото: [соцсети]
Минобороны России проинформировало о последних новостях с передовой в зоне спецоперации на Украине. Как сообщили в оборонном ведомстве, в результате ракетного удара ликвидирован 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, располагавшийся на оккупированной украинскими боевиками территории Донецкой народной республики.
Ранее сообщалось, что российские бойцы освободили села Петровское и Степовое на Авдеевском направлении.
«Российским ракетным ударом уничтожен штаб 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР», - рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.
Кроме того, как добавили в российском оборонном ведомстве, ракетным ударом взорван крупный топливный склад ВСУ в Николаевской области.