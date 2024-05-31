Армия России освободила в мае почти 30 населенных пунктов в зоне СВО

Глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что российские военные отмечаются успехами в зоне спецоперации: только за май им удалось освободить 28 населенных пунктов. Такие данные министр озвучил в ходе заседания ОДКБ в Казахстане.

По словам министра обороны, под контроль ВС РФ перешло 880 кв. км территории с начала 2024 года. Важным включением в эту цифру стали населенные пункты. Действия солдат Белоусов оценил как высоко профессиональные и мужественные, благодаря чему и удалось добиться успеха с устранением киевского режима с ключевых земель.

На заседании Белоусов также отметил и большие потери со стороны противника. Только за минувший месяц ВСУ лишились свыше 35 тысяч человек. Вместе с этим успешно выведена из строя или захвачена техника противника: это 2,7 тыс. единиц вооружения, в том числе и западного.

Непростой обстановка остается на Харьковском направлении, но российские военные смогли отодвинуть позиции украинских групп почти на девять километров.

Ранее сообщалось, что элитный военный ГУР Украины сдался в плен.