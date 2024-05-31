ВС РФ взяли в плен бойца из элитного батальона «Солнышко». Мужчина пообщался с военкором RT Александром Симоновым и немного рассказал про службу на украинской стороне.

Пленный рассказал военкору, что попал в ГУР Украины и прошел подготовку с британским инструктором. Их готовили для диверсионно-разведывательных и штурмовых миссий. Он считал, что будет профспецназовцем, но на деле столкнулся с суровой реальностью: после выхода на операции руководство их бросило, никто не отвечал и не беспокоился об их судьбе. Навыки так и не пригодились на деле, в которое они когда-то верили.

После такого предательства военный понял, что не хочет лезть в пекло и сдался в плен на Волчанском направлении. Отметим, именно там недавно российская армия взяла мост через реку Волчанка. Также в плен взяли семерых бойцов спецназа ГУР.

Ранее сообщалось, Сырский заявил об отправке французских войск на Украину.