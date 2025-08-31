Армия России: в ночь на 31 августа нанесла ракетный удар по Украине

В ночь на 31 августа Вооружённые силы России нанесли ракетный удар по территории Украины, о чем передает Телеграм-канал Mash.

По его данным, в атаке применялись ракеты Х-101, свыше ста дронов «Герань» и «Гербер». Удары были направлены на объекты военной инфраструктуры ВСУ в Одессе и Одесской области.

Как сообщает Mash, в результате атаки российские военные обстреляли порты, судоремонтный завод, военные склады и ряд стратегически важных объектов. Из-за мощного удара часть Черноморска осталась без электричества.

Кроме того, как приводится в публикации Телеграм-канала, российские беспилотные летательные аппараты и ракеты атаковали Харьковскую и соседнюю с ней Сумскую области.

Ранее сообщалось, что над другими регионами России был уничтожен 21 вражеский дрон.