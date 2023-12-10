Минобороны РФ впервые признало применение модернизированных вертолетов Ка-52М в зоне СВО

РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщает о первом применении в реальных боевых баталиях на Донецком направлении в зоне спецоперации модернизированных вертолетов Ка-52М.

Как приводится в информации российского оборонного ведомства, винтокрылые боевые машины нанесли удар по позициям ВСУ на указанном участке фронта, поразив неуправляемыми ракетами несколько опорных пунктов вражеских войск.

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении», — отметили в Минобороны.

В министерстве также добавили, что удар по ВСУ велся в соответствии с предоставленными авиационным наводчиком координатами, переданным пояснили и при поддержке подразделений Сухопутных войск ВС РФ.

В результате ракетной атаки вертолеты Ка-52М уничтожили пункт управления ВСУ и бронетехнику противника.

Ранее украинский военный эксперт Олег Жданов констатировал, что очередная волна мобилизации остатков населения Украины не поможет ВСУ поправить плачевное состояние позиций украинских военных на поле боя в зоне СВО.