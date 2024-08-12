Армия ВСУ открыла огонь в приграничной зоне Энергодара

Украинские боевики начали обстрел приграничной зоны Энергодара. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Яшиной, шум от обстрела доносился от береговой линии, его слышали за пределами города.

Уточняется, что Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС.

По мнению политолога Василия Стоякина, украинские боевики начали обстрел ЗАЭС из-за неудач на курской границе. Эксперт назвал эту меру политическим давлением на Россию. Василий Стоякин считает, что Киев способен нанести серьезный ущерб АЭС, но Украина не пойдет на эти меры, пока не поймет, что точно ее не получит.

Политолог считает, что шесть энергоблоков ЗАЭС — это то, за что Зеленский будет биться до конца. Украина будет расчитывать вернуть ее мирным путем.

Ранее сообщалось о том, что депутат Госдумы Адальби Шхагошев считает атаки на Курскую область и Запорожье звеньями единой ядерной угрозы от США.