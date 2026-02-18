«Армяне позаботились о нас»: блогерша рассказала, кто в США спасает русских от тоски по оливье

Российская тревел-блогерша Марина Ершова, переехавшая в США, поделилась неожиданным наблюдением о жизни соотечественников за океаном. В своем блоге на платформе «Дзен» она отметила , что главная проблема, с которой сталкиваются эмигранты, — невозможность приготовить привычные оливье и винегрет.

Как отметила путешественница, все дело в соленых огурцах. Американские аналоги, по словам Ершовой, безнадежно портят вкус любимых салатов.

Однако российское комьюнити в США нашло выход. Как выяснилось, основные поставщики привычных продуктов — армяне и турки. Именно они привезли в Штаты тонны гречки, селедки, майонеза и подсолнечного масла.

«Армяне позаботились о нас», — иронично заметила Ершова, описывая гастрономическую ситуацию.

Тем, кто только собирается переезжать, россиянка советует запастись терпением и учиться солить огурцы самостоятельно. А для душевного спокойствия лучше сразу селиться рядом с русским магазином. Там можно найти все необходимое, включая те самые продукты, которые армяне предусмотрительно завезли для тоскующих по родине соотечественников.

Ранее блогерша Марина Ершова описала жизнь эмигрантов из РФ в США как «хроническую усталость».