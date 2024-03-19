Армянская авиакомпания Fly Arna лишилась лицензии

Лицензия армянской авиакомпании Fly Arna была приостановлена. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на заявление замминистра территориального управления и инфраструктуры Армении Армена Симоняна.

Бюджетная авиакомпания Fly Arna временно не будет действовать из-за отсутствия лицензии. Ее забрали на полгода ввиду отсутствия самолетов. У организации обязательно должен быть свой транспорт, что предполагают новые правила.

«По состоянию на данный момент, лицензия Fly Arna приостановлена. Согласно нашему законодательству, если у авиакомпании нет самолета, лицензия приостанавливается на шесть месяцев. Если за этот период самолет у авиакомпании не появится, то действие лицензии будет прекращено», — сказал Симонян в парламенте, отвечая на вопросы депутатов.

Отметим, что и сама компания не осуществляла полетов с конца января текущего года. Тогда сослались на операционные и технические изменения.

Национального перевозчика бюджетного типа Fly Arna создали в июле 2021 года. Тогда ANIF подписал соглашение с Air Arabia.

Напомним, недавно в СМИ сообщили о скором прекращении обслуживания карт «Мир» в Армении. Пока это подтвердили два банка. Будут ли кредитно-финансовые организации продолжать неприятную тенденцию пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что эксперт дал неблагоприятный прогноз по дальнейшему действию карт «Мир» за рубежом.