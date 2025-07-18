Резкая критика в адрес Никола Пашиняна прозвучала от лидера армянской диаспоры в России. Ара Абрамян, возглавляющий Союз армян России, потребовал от действующего премьер-министра Армении либо добровольно покинуть пост, либо отказаться от участия в предстоящих парламентских выборах 2026 года. По мнению общественного деятеля, Пашинян не оправдал доверия избирателей и ведет страну по опасному пути.

Политолог Александр Дудчак поддержал эту позицию. Он акцентировал внимание на том, что армянская диаспора в России насчитывает больше людей, чем все население самой Армении, и игнорировать ее мнение руководство страны не имеет права.

Также по словам Дудчака, премьер-министр, связанный с западными структурами, «сдал Карабах» и теперь ищет поддержки у Франции, что создает новые риски для региона. Политолог не исключает, что нынешний курс армянского руководства может привести к появлению новой горячей точки на границах с Россией и в целом на Кавказе.

Ранее сообщалось, что Армения подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию.