Армянского миллиардера Карапетяна отправили в СИЗО

Поводом для уголовного преследования могли стать публичные выступления бизнесмена в защиту Армянской апостольской церкви, которую в последнее время критикуют официальные власти. Премьер-министр Никол Пашинян обещал «дезактивировать» предпринимателя, после чего последовали обыски в его особняке и возбуждение дела о призывах к захвату власти. У дома Карапетяна тогда толпились возмущенные ситуацией люди.

Ереванский суд в итоге принял решение о заключении под стражу Самвела Карапетяна на два месяца, сообщает его адвокат Лиана Гаспарян, передает РИА Новости. Защита намерена обжаловать это решение.

Ранее сообщалось, по какой уголовное статье проходит бизнесмен Самвел Карапетян.