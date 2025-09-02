Арсен Маркарян признал свои ошибки в письме из СИЗО

Арсен Маркарян, блогер, находящийся под стражей по обвинению в оправдании нацизма, из заключения направил письмо, в котором признал многочисленные свои ошибки. По его словам, причиной провокационных заявлений стали депрессивное состояние и его последствия. Данное письмо оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Маркарян сообщил, что с 2017 года страдал от депрессии и пытался самостоятельно бороться с ней, экспериментируя с медикаментами, доступными в аптеках.

Блогер признался, что на протяжении многих лет его преследовали вспышки агрессии, чередование маниакальных и депрессивных фаз, тревога и панические атаки, пока он не обратился за квалифицированной помощью.

Он добавил, что в этом нездоровом состоянии он вел эфиры, говорил много бессмысленных и странных вещей, часть из которых даже не помнит, и подчеркнул, что в адекватном состоянии он категорически не согласен с высказываниями того периода.

Маркарян также заявил о своей непубличной благотворительной деятельности, направленной на поддержку российских военнослужащих, женщин, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, и детских домов.

«Хотел жить в своей стране, которую люблю, планировал приносить пользу обществу, надеясь, что моя актуальная позиция и позитивное намерение всем очевидны», — заключил Маркарян.

Напомним, что Маркарян был задержан 23 августа при попытке выехать в Белоруссию. Ему предъявлено обвинение в реабилитации нацизма из-за видео, опубликованного в интернете не позднее 25 февраля 2025 года. Во время допроса блогер заявил, что не узнает себя на видео и не знаком с каналом, на котором оно было размещено.

Ранее блогер Лебедев назвал ситуацию с арестом Маркаряна безнадежной.