Артемий Лебедев высказался о задержании Маркаряна

Артемий Лебедев прокомментировал арест блогера Арсена Маркаряна, назвав его ситуацию безнадежной и спрогнозировав тюремный срок. Об этом сообщает Lenta.ru.

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев резко высказался о задержании инфобизнесмена Арсена Маркаряна. В своем видеообзоре Лебедев охарактеризовал коллегу как человека, совершившего крайне глупые поступки, и выразил уверенность о его скором тюремном заключении.

Поводом для ареста Маркаряна стали его публичные высказывания, которые следствие расценило как оскорбление памяти защитников Отечества. Таганский суд Москвы счел основания достаточными и отправил блогера в следственный изолятор на 17 суток.

Ему инкриминируют часть 4 статьи 354.1 УК РФ, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. По данным источников, задержание произошло на Можайском шоссе при попытке Маркаряна пересечь границу, причем он пытался скрыться в багажнике автомобиля под надувной лодкой. Проверка в отношении блогера началась еще весной из-за его провокационных интервью.

Ранее сообщалось о том, что Артемий Лебедев рассказал о жизни без желчного пузыря.