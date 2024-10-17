Артем Жога стал членом попечительского совета Ельцин-центра

Полпред президента России в Уральском федеральном округе назначен членом Попечительского совета Ельцин-центра, сообщают в официальном телеграм-канале самого учреждения в четверг, 17 октября.

Артем Жога был назначен недавно новым полпредом в УФО, а теперь стал и членом попечительского совета Президентского центра. Он сменил на этой должности Владимира Якушева.

При этом, в состав совета входит глава Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации президента Антон Вайно. Совет сотрудничает с командой центра (сам Ельцин-центр был открыт в Екатеринбурге в 2015 году) уже почти 10 лет, обсуждает и ставит стратегические цели, а также утверждает ежегодные отчеты.