Артем Жога стал полпредом президента в Уральском федеральном округе. Об этом стало известно вечером среды, 2 октября.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, и текст указа был опубликован на официальном сайте Кремля. Этот указ вступил в силу со дня подписания, то есть со 2 октября текущего года.

Артем Жога родился в Магаданской области, а после распада СССР переехал на Украину: сначала жил в Донецке, потом в Славянске. После событий 2014 года он вступил в народное ополчение Донбасса, служил в батальоне «Спарта». Позже это подразделение возглавил его сын Владимир, который погиб в Волновахе 5 марта 2022 года.

Напомним, ранее бывший американский разведчик Риттер рассказал о том, что замешанные в коррупции украинские генералы готовы к побегу.