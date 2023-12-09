Жога: выдвижение Путина на новый срок поднимет боевой дух военнослужащих в зоне СВО на тысячу процентов

Решимость действующего главы российского государства Владимира Путина баллотироваться на выборах президента РФ весной 2024 года имеет положительное значение для дополнительного укрепления боевого духа российских бойцов на передовой в зоне СВО.

На это обратил внимание председатель Народного совета ДНР Артем Жога. В беседе с журналистами он подчеркнул, что на фронте ждали данного решения президента.

«Он наш верховный главнокомандующий, мы ему доверяем, мы полностью ему верим и готовы выполнять все задачи, боевые задачи, которые он нам поставит. Это поднимет боевой дух военнослужащих в зоне СВО на тысячу процентов», – цитирует Жогу РИА Новости.

Напомним, в пятницу, 8 декабря, Владимир Путин заявил, что намерен баллотироваться на пост главы государства весной 2024 года. Днем ранее Совет Федерации назначил дату очередных президентских выборов в России на 17 марта, объявив, таким образом, старт избирательной кампании.

Ранее США заявили, что в Белом доме ждут захватывающих выборов в РФ после выдвижения Путина.