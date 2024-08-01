Артемий Лебедев дал трехчасовое интервью Дудю

В новом интервью, которое длится больше трех часов, Дудь задал дизайнеру, известному своими резкими и порой неоднозначными высказываниями, ряд личных и политических вопросов. Так, они обсудили позицию Лебедева по поводу теракта в Крокусе и причин произошедшего, убийства Пригожина и поддержки дизайнером специальной военной операции (СВО).

Кроме того, Лебедев назвал три лучших памятника России и рассказал, почему ему не нравится «Родина-мать» и новый памятник Калашникову.

Предприниматель также пояснил свою позицию по поводу фейков про украинский Боинг и заключение Алексея Навального**. В ходе интервью Лебедева попросили высказаться и про творчество покинувших Россию артистов, которые выступают против СВО.

Ранее сообщалось, что Сергей Зверев заявил о возвращении Аллы Пугачевой в Россию. Стилист рассказал о своих отношениях с певицей и признался, что она до сих пор является его музой.

*признан в России иноагентом

**включен в список террористов и экстремистов