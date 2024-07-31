Сергей Зверев заявил о возвращении Аллы Пугачевой в Россию

Эпатажный стилист Сергей Зверев рассказал МК, что певица Алла Пугачева до сих пор является его музой. Он считает, что примадонна вернется в Россию.

Журналисты поймали Зверева на светском мероприятии и расспросили, в каких отношениях стилист с Аллой Борисовной. Ведь именно она в свое время привела блондина на сцену и вдохновила на работу в шоу-бизнесе. Сам модельер отметил, что не считает Пугачеву своей подружкой, как часто пишут звездные обозреватели. По его словам, певица всегда будет его музой.

Также Зверев ответил, вернется ли Пугачева в Россию после бегства в Израиль, на Кипр и в Латвию.

«А куда она денется-то? Конечно, вернется», — без сомнения ответил Зверев.

Хотя Алла Пугачева уже не живет в России с 2022 года и не выступает на сцене еще больше, на фестивале в Юрмале она напомнила, что не потеряла голос. После этого появились слухи, что певица еще выступит на сцене.

Ранее сообщалось, что супруг-иноагент Пугачевой может подать иск в Европейский суд по правам человека.