Артемий Лебедев поблагодарил Бога за ядерный арсенал России

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев выразил благодарность Всевышнему за наличие у России ядерного арсенала. Своим мнением он поделился в одном из выпусков новостного обзора, опубликованном во «ВКонтакте».

Размышляя об агрессии США в отношении Ирана, Лебедев отметил, что причиной нападения стало отсутствие у этой страны ядерного оружия. По его словам, Соединенные Штаты осуществили атаку внезапно и без каких-либо очевидных оснований.

«Очень хорошо, слава Богу, Господи, что в России есть ядерное оружие и что на нас просто так никто не может напасть», — заявил Лебедев.

Дизайнер акцентировал внимание на том, что ситуация с Ираном служит иллюстрацией того, что могло бы произойти с Россией, если бы страну не защищали «Бог и ядерная бомба».

Ранее блогер Лебедев назвал возраст, когда жизнь становится лучше.