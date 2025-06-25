Артемий Лебедев поблагодарил Бога за ядерный арсенал России
Блогер Артемий Лебедев поблагодарил Бога за то, что у России есть ядерное оружие
Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев выразил благодарность Всевышнему за наличие у России ядерного арсенала. Своим мнением он поделился в одном из выпусков новостного обзора, опубликованном во «ВКонтакте».
Размышляя об агрессии США в отношении Ирана, Лебедев отметил, что причиной нападения стало отсутствие у этой страны ядерного оружия. По его словам, Соединенные Штаты осуществили атаку внезапно и без каких-либо очевидных оснований.
«Очень хорошо, слава Богу, Господи, что в России есть ядерное оружие и что на нас просто так никто не может напасть», — заявил Лебедев.
Дизайнер акцентировал внимание на том, что ситуация с Ираном служит иллюстрацией того, что могло бы произойти с Россией, если бы страну не защищали «Бог и ядерная бомба».
Ранее блогер Лебедев назвал возраст, когда жизнь становится лучше.