Артемий Лебедев раскритиковал посоветовавшего отказаться от алкоголя Дурова

Артемий Лебедев ответил на совет Павла Дурова о воздержании от алкоголя. Об этом также сообщила «Лента.ру» со ссылкой на источник.

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал недавние высказывания Павла Дурова, основателя Telegram. Он призвал молодое поколение отказаться от алкоголя. Лебедев резко раскритиковал Дурова за то, что тот транслирует свои пищевые привычки на более широкую аудиторию, утверждая, что подобные советы могут быть неуместными.

Лебедев сам имеет позитивное отношение к употреблению алкоголя, однако он подчеркивает важность соблюдения правил и контроля над своим состоянием. Очевидно, что он уверен в том, что каждый человек должен принимать свои собственные решения в этом вопросе.

Дуров, в свою очередь, отметил, что алкоголь может затуманивать разум на несколько дней после употребления, и рассказал о своем личном опыте. Предприниматель уточнил, что он отказался от алкоголя еще 20 лет назад.

Ранее Латвия запретила въезд дизайнеру Лебедеву и комику Пономаренко на территорию страны на неопределенный срок.